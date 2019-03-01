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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

01 Mart 2019 Cuma 15:05
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,83 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,70 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0955661,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456301,83
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0494041,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0216171,20
QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)0,4652891,01
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,3912861,00
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,8334620,96
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0192220,94
Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF)0,1918620,89
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)47,3820050,88



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:05
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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