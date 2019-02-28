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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

28 Şubat 2019 Perşembe 15:08
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0143861,78
Garanti Portföy Altın Fonu0,0644010,98
TEB Portföy Altın Fonu0,0552660,85
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0163000,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0327840,83
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0228290,83
Fiba Portföy Altın Fonu0,0194490,81
Ak Portföy Altın Fonu0,0527770,81
HSBC Portföy Altın Fonu2,0154710,79
ING Portföy Altın Fonu0,0253620,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:08
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