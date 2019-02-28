En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu28 Şubat 2019 Perşembe 15:08
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014386
|1,78
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064401
|0,98
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055266
|0,85
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,016300
|0,84
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032784
|0,83
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022829
|0,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019449
|0,81
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052777
|0,81
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,015471
|0,79
|ING Portföy Altın Fonu
|0,025362
|0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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