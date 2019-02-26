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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,10 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

26 Şubat 2019 Salı 15:42
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,10 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,01 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0487592,10
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9070992,08
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0944492,01
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0515321,88
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0199001,85
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,8161361,37
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0722951,35
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)46,9201221,25
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,2579601,21
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)8,4426811,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:42
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
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