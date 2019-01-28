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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,4778611,73
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9773161,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0394141,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)64,9231121,20
Bizim Portföy Altın KatılımBYF199,3530721,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0303331,10
QNB Finans Portföy Altın BYF19,8146581,06
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9821711,04
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu57,1366791,03
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2654911,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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