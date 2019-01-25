En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,14 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,14 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,58 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,50 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,362329 3,14 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,110972 2,58 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,049132 2,50 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,066814 2,32 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 45,238588 2,13 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873815 2,12 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,025506 2,12 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,030938 2,10 Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,023442 2,03 Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,133113 2,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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