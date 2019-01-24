En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,48 ile "İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,030301 1,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,855651 1,37 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,287823 1,06 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,065296 1,04 Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,022976 1,03 Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,130471 1,03 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,041385 0,88 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,027138 0,86 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,018539 0,84 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,230590 0,84 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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