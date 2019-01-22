En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,309922 1,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021086 1,03 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032426 0,59 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,990199 0,59 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039413 0,43 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,956091 0,38 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,209921 0,34 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,029599 0,31 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,034094 0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,431938 0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.