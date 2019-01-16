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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,87 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1873352,27
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF12,2110101,99
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1009001,87
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0426481,74
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0817101,61
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,2893161,59
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0169931,57
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,1030811,57
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0450991,53
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,2691741,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
  2. Fon piyasası

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