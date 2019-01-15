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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,39 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

15 Ocak 2019 Salı 14:59
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0213542,39
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,9728051,67
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0804121,58
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,2508521,56
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0419181,56
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1337961,53
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0316261,52
Deniz Port. Altın Fonu0,0292621,51
TEB Portföy Altın Fonu0,0561651,50
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0165711,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:59
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
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