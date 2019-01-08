En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,98 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,68 ile "Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,949478 2,24 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,133957 1,98 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,622290 1,68 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,041903 1,58 Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,066180 1,47 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,063814 1,45 Vakıf Port. BIST30 End. His.Sen. Fonu(HSYF) 0,378335 1,42 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080363 1,38 Halk Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,234106 1,37 HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF) 0,085563 1,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

