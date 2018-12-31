En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,35 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,87 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,419663 2,37 Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,034607 2,35 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,033336 1,87 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 1,889219 1,15 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,043415 1,14 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,076681 1,08 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,061552 1,01 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 66,871030 1,00 İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,056269 0,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

