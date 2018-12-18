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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu

18 Aralık 2018 Salı 14:38
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0394180,39
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,7227770,38
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,6993140,37
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0625240,37
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF256,2768120,37
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0542300,36
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1345340,35
Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu209,3954310,31
Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu0,0228760,30
Bizim Portföy Altın KatılımBYF195,8042700,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:38
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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