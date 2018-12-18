En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu18 Aralık 2018 Salı 14:38
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,039418
|0,39
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,722777
|0,38
|Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu
|1,699314
|0,37
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,062524
|0,37
|Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF
|256,276812
|0,37
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,054230
|0,36
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,134534
|0,35
|Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|209,395431
|0,31
|Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu
|0,022876
|0,30
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|195,804270
|0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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