En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,039418 0,39 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,722777 0,38 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,699314 0,37 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,062524 0,37 Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF 256,276812 0,37 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,054230 0,36 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,134534 0,35 Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 209,395431 0,31 Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu 0,022876 0,30 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 195,804270 0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

