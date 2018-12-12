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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,65 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0134762,68
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0013122,65
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0664992,21
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0344742,11
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0209891,94
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0449121,73
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,6573401,70
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0616011,67
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0625411,66
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1325991,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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