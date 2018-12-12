En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,65 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013476 2,68 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,001312 2,65 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,066499 2,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,034474 2,11 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020989 1,94 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,044912 1,73 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,657340 1,70 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,061601 1,67 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,062541 1,66 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,132599 1,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

