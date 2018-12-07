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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

07 Aralık 2018 Cuma 14:36
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF19,3735271,02
Bizim Portföy Altın KatılımBYF195,6970870,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,9221690,72
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,1232520,48
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF518,3231560,39
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5027740,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0312530,27
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0154890,27
TEB Portföy Altın Fonu0,0525750,26
İş Portföy Altın Fonu0,0241870,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:36
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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