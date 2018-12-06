En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,93 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,90 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,053395 2,02 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,811502 1,93 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019570 1,90 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013835 1,89 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054372 1,89 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,044825 1,88 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034019 1,88 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,897182 1,87 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,131846 1,85 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,021996 1,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

