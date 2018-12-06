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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu" oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 14:23
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,02 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,93 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 1,90 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0533952,02
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8115021,93
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0195701,90
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0138351,89
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0543721,89
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0448251,88
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0340191,88
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,8971821,87
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1318461,85
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0219961,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:23
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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