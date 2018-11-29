0553 313 94 23

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,2996963,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0303623,23
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0541402,65
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0212942,09
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0241371,82
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0460641,49
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0241821,46
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2038331,45
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0658741,43
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0643671,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:49
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan olmaktan bakın nasıl kurtuldu!
    1. Bir ilahiyat öğrencisi Hristiyan..
    2. Diyanet İşleri Başkanı, Katar’da..
    3. CHP'de toplu istifa! Zehir zemberek..
    4. Mumlar sağlığa zararları
    5. Okul müdür yardımcısını bıçaklayan..
    6. Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    9. Çocuğunuz kusuyorsa...
    10. Bodrum'da kuvvetli sağanak
    11. Mobilya fabrikasında facia! 2 ölü, 1..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    13. Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı..
    14. Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı
    15. Esed’in itlerine operasyon
    16. Ankara'da cezaevinden firar eden..
    17. 7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi
    18. Ona ‘ot’ deyip geçme hamilelere çok..
    19. Merkez Bankası rezervleri
    20. Dünyayı tedirgin eden hamle! Rusya..
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti