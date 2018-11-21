En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,39 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,34 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Altın BYF
|19,266775
|1,56
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|194,151301
|1,39
|Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF
|523,463980
|1,34
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,552321
|1,10
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050340
|0,64
|Halk Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu
|0,013032
|0,52
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,275468
|0,46
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014147
|0,45
|Deniz Portföy Kira Sert.Katılım Fonu
|1,254410
|0,41
|Ziraat Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu
|1,430704
|0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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