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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,39 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,34 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Finans Portföy Altın BYF19,2667751,56
Bizim Portföy Altın KatılımBYF194,1513011,39
Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF523,4639801,34
Finans Portföy Gümüş BYF16,5523211,10
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0503400,64
Halk Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu0,0130320,52
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,2754680,46
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu0,0141470,45
Deniz Portföy Kira Sert.Katılım Fonu1,2544100,41
Ziraat Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu1,4307040,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
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