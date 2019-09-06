En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036288 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108582 1,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059973 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,073758 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 1,00 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016360 0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,074787 0,82 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023300 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,051337 0,80 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010795 0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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