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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0416831,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1183071,25
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0231331,21
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0170541,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0666771,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0674351,16
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,0920571,15
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,1190851,13
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,1051791,13
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0556291,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
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