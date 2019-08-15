En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF", yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,016048 0,79 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012326 0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF 0,016080 0,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,037751 0,71 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015255 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,015394 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015435 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104111 0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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