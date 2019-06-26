En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu26 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017332
|2,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028725
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027966
|2,24
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,027578
|2,24
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,026125
|2,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029763
|2,22
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,027720
|2,21
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028711
|2,21
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,029617
|2,20
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030605
|2,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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