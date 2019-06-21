En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018074 5,44 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031334 3,04 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 2,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014451 2,91 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 2,82 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014167 2,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014403 2,80 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014390 2,72 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014049 2,70 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015045 2,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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