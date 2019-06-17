En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu17 Haziran 2019 Pazartesi 15:23
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" yüzde 1,88 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028669
|1,93
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016709
|1,89
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,025167
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027694
|1,88
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,026587
|1,85
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,026740
|1,85
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026936
|1,83
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029516
|1,82
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026312
|1,81
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,027686
|1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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