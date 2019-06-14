En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu14 Haziran 2019 Cuma 14:53
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012419
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033254
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026452
|0,74
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025844
|0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016399
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027183
|0,73
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028987
|0,71
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,026104
|0,70
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,026255
|0,70
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,016652
|0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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