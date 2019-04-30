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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

30 Nisan 2019 Salı 14:53
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,79 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0445201,28
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0395740,79
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0114540,67
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0125080,62
Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF0,0180760,49
MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0150890,47
Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF0,0186510,46
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0732570,45
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0912940,43
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0594430,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:53
  1. En fazla kazandıran BES fonları
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