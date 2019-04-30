En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,79 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044520 1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039574 0,79 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,011454 0,67 Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF 0,012508 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF 0,018076 0,49 MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015089 0,47 Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF 0,018651 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,073257 0,45 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,091294 0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,059443 0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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