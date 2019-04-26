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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

26 Nisan 2019 Cuma 15:03
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0255870,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0249900,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,0158720,93
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0252620,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0263080,92
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0254250,90
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0160330,89
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0279460,87
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0261320,87
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0238910,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:03
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