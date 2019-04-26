En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,93 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025587 0,96 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024990 0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015872 0,93 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,025262 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026308 0,92 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,025425 0,90 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,016033 0,89 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027946 0,87 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,026132 0,87 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,023891 0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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