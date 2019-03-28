En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012452 0,12 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,051385 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017670 0,07 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,019374 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,055736 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043950 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,055203 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,038457 0,07 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,041540 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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