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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

28 Mart 2019 Perşembe 15:10
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0120400,64
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0124520,12
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0513850,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0176700,07
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0193740,07
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0557360,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0439500,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0552030,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0384570,07
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0415400,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:10
  1. En fazla kazandıran BES fonları
  2. Fon piyasası

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