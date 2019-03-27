En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF 0,014071 0,08 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,041513 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,056987 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF 0,055849 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043921 0,07 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,039506 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,018350 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,055167 0,07 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,021471 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024670 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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