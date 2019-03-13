En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,41 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010588 1,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035418 1,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015666 1,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055081 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098428 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,066897 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034059 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054239 1,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019122 1,01 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018432 0,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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