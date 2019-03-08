En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 0,97 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034763 0,93 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025245 0,92 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034390 0,89 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022223 0,88 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062170 0,87 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,059308 0,87 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061638 0,83 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,043128 0,83 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF 0,034590 0,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.