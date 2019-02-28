En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,95 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu28 Şubat 2019 Perşembe 15:13
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", yüzde 0,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,86 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026187
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025358
|0,90
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,022329
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024591
|0,84
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014848
|0,84
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014977
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023803
|0,81
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024430
|0,81
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023385
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023937
|0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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