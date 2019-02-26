En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,028135 2,25 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,021503 1,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019920 1,23 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021849 1,23 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023772 1,22 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015202 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,064670 1,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018803 1,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,085184 1,07 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,112403 1,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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