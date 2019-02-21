En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,027099
|1,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,046333
|0,99
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,015177
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024920
|0,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015048
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024254
|0,87
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023695
|0,87
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024742
|0,86
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,024107
|0,86
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,022582
|0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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