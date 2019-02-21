En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027099 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,046333 0,99 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015177 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024920 0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015048 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023695 0,87 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024742 0,86 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,024107 0,86 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022582 0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.