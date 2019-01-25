En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026834 2,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019272 1,77 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014422 1,76 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,112731 1,75 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020750 1,75 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,071407 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,062049 1,73 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,024243 1,69 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022019 1,65 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100680 1,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

