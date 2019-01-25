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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

25 Ocak 2019 Cuma 15:05
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0268342,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0192721,77
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0144221,76
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1127311,75
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0207501,75
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0714071,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0620491,73
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0242431,69
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0220191,65
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1006801,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:05
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