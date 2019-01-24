En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026208 1,26 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018127 1,03 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014172 1,00 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020393 0,98 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014731 0,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,070190 0,82 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021661 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,060993 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF 0,023462 0,71 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,101707 0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

