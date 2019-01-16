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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,41 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0172381,56
NN Hay. Em. Karma EYF0,0893321,41
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0166891,32
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0246101,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0566141,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0772991,27
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0477071,27
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,1020611,27
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,0901371,26
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0645321,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
  1. En fazla kazandıran BES fonları
  2. Fon piyasası

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