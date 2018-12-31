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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:50
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,72 ile "Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0408710,75
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0570760,72
Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF0,0564390,70
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0132230,65
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0134540,61
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0143520,60
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0133690,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0870230,60
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0129160,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0480110,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:50
  1. En fazla kazandıran BES fonları
  2. Fon piyasası

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