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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

25 Aralık 2018 Salı 15:30
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0181950,45
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0419140,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0825350,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0446010,34
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0732540,33
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0831330,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0489320,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0552190,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,0366450,29
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0546230,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:30
  1. En fazla kazandıran BES fonları
  2. Fon piyasası

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