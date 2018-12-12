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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0896522,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0594741,77
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0272401,73
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0410221,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0485981,51
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0437261,49
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0715651,47
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0812571,47
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0563251,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0805481,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:36
  1. En fazla kazandıran BES fonları

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