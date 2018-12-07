En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,36 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024031 0,38 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,021157 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 0,27 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023143 0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 0,26 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022535 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023313 0,26 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024849 0,26 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014195 0,26 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022186 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

