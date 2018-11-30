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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

30 Kasım 2018 Cuma 14:23
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,28 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYFF" ve yüzde 1,23 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0243671,38
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0177511,28
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0659491,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0171281,22
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0679601,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,0963841,19
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0203961,19
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,0221541,18
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1041711,16
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0935631,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:23
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