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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0102060,62
Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF0,0166910,60
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0115120,55
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0116520,52
Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF0,0156090,51
Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF0,0159450,44
Vakıf Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0160110,41
Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0204320,41
Halk Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF0,0157900,40
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0144230,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
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