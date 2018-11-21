En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010206 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF 0,016691 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF 0,011512 0,55 Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011652 0,52 Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,015609 0,51 Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF 0,015945 0,44 Vakıf Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016011 0,41 Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,020432 0,41 Halk Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF 0,015790 0,40 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,014423 0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



