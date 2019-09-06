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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

06 Eylül 2019 Cuma 14:21
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,92 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,430630-2,99
QNB Finans Portföy Altın BYF24,859592-1,66
Tacirler Portföy Değ. Fon1,404513-0,92
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)54,231637-0,70
Bizim Portföy Altın KatılımBYF252,180181-0,59
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026318-0,50
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,125184-0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,311577-0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,832084-0,19
İş Portföy İki. Değ. Fon8,478432-0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:21
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