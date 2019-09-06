En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu06 Eylül 2019 Cuma 14:21
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,92 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,430630
|-2,99
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,859592
|-1,66
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,404513
|-0,92
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|54,231637
|-0,70
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|252,180181
|-0,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026318
|-0,50
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon
|0,125184
|-0,31
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,311577
|-0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,832084
|-0,19
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,478432
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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