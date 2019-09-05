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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,95 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu”, yüzde 1,66 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,022012-1,95
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026450-1,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,060938-1,66
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,323418-1,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,143370-1,57
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu6,093090-1,53
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,039976-1,52
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,034642-1,47
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051767-1,47
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029961-1,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
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