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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,057568-3,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,032097-3,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,023175-3,42
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,066430-3,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu63,877325-2,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,037132-1,75
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,241514-0,85
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,041477-0,84
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021676-0,71
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,053473-0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
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