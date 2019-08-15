En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057568 -3,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,032097 -3,69 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,023175 -3,42 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,066430 -3,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 63,877325 -2,52 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,037132 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,241514 -0,85 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041477 -0,84 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021676 -0,71 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,053473 -0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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