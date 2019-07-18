En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu” oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014708 -2,77 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035218 -0,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063348 -0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,062564 -0,89 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,025741 -0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,032499 -0,88 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,112066 -0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037070 -0,88 Garanti Portföy Altın Fonu 0,072844 -0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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