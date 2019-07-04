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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:27
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,30 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,042009-1,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)63,495049-1,30
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,019438-1,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)50,434006-1,15
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,051580-1,09
Garanti Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,519706-1,08
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,319825-1,07
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,101175-1,04
İş Portföy Temettü Öde. Şir.His. Sen.Fonu (HSYF)1,584852-1,00
Ata Portföy Analiz His. Sen.Fonu (HSYF)1,055601-0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:27
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
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