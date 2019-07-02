En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon”, yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,009978 -6,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 228,414816 -3,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07 İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021665 -3,04 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034820 -3,02 ING Portföy Altın Fonu 0,028200 -3,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,032134 -2,97 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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