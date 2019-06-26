En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,035531
|-0,98
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,457375
|-0,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|68,246071
|-0,89
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,045215
|-0,85
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|555,479864
|-0,68
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,189019
|-0,65
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,639802
|-0,44
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,100330
|-0,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,027190
|-0,33
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,814269
|-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ