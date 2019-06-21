En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,82 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon”, yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,59 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,051202 -1,82 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021889 -1,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,059618 -1,59 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,992455 -1,53 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055928 -1,42 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038938 -1,29 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,940673 -1,21 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,268940 -1,19 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,377651 -1,13 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062860 -1,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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